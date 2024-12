انفصال سابرينا كاربنتر عن باري كيوقان

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام عالمية أن النجمة سابرينا كاربنتر قد انفصلت عن باري كيوقان بسبب خيانته لها، الا ان الثنائي لم يعلقا بعد على هذا الخبر اذا كان صحيحا أم اشاعة.



على صعيد آخر كانت قد تركت سابرينا كاربنتر المشجعين مذهولين خلال أدائها في حفل MTV VMAs لعام 2024 ، اذ قامت صانعة الأغاني البالغة من العمر 25 عاماً - والتي قدمت أغانيها الثلاث، "Please Please Please, Taste, and Espresso " - بـ تقبيل شخصية ترتدي بدلة كائن فضائي زرقاء أثناء وجودها على خشبة المسرح.