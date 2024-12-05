بالصور- سعر خيالي جداً لإطلالة نور الغندور.. وهكذا ظهرت أثناء نزولها من الطائرة الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء ترجلها من الطائرة الخاصة ، و كانت ترتدي جامبسوت ضيق باللون الأسود إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، مع سترة من الجلد فوقه من دار أزياء DYLN وصل سعرها إلى 342.

47 دولار، و إنتعلت حذاء عالي ذات تصممي رائع من دار ازياء Givenchy وصل سعره إلى 1996.88 دولار، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

و حملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء 62,370 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".

