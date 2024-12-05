أي فريق خطف الأنظار وقلب ناصر القصبي في “أرابز غوت تالنت”؟

في موازاة الحماسة التي يعبر عنها المشتركون قبيل ظهورهم على المسرح أمام لجنة التحكيم الرباعية المؤلفة من العميد علي جابر، الفنانة نجوى كرم، الفنان الكوميدي ناصر القصبي، والدكتور باسم يوسف، لا تغيب مشاعر الخوف الممزوجة بالفرح والقلق عنهم. ومن الاستديوهات الجديدة في حي النرجس في الرياض، أعلنت ريا أبي راشد عن انطلاق الحلقة الثالثة من التصفيات نصف النهائية للموسم السابع من برنامج “ARABS GOT TALENT”، الذي يُعرض على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر”، MBC5.

في نهاية الحلقة، استطاع فريق Dance Compagnie TchéZa، أن يخطف قلب ناصر الذي ضغط على البازر الذهبي لتنقل الفريق إلى مرحلة التصفيات النهائية، في حين حصل فريق Aspire Dance على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وتنازع الموقع الثالث ديو فيتا (DUO VITA) والثنائي سارة وسليم (SARA AND SALIM)، لتحسم لجنة التحكيم الأمر بالتصويت بالكامل لسارة وسليم.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

في هذه الحلقة تنافست 8 مواهب على مسرح البرنامج أمام لجنة التحكيم، وفيما رافقت ريا أبي راشد المشتركين على المسرح، واكبهم يوسف البياري من الكواليس. وقد انطلقت العروض مع Compagnia Colonna Florence، الذي قدم عرضه الأول في الموسم الماضي من البرنامج عام 2019، وقرّر أن يتحدى أعضاءه أنفسهم مجدداً اليوم أملاً بالفوز باللقب، لكن العرض لم يكن عند حسن ظن اللجنة. بعدها كان الموعد مع سليمان العنزي من الكويت الذي تعلّق بالرسم والألوان من صغره، وطوّر موهبته. وقد أبهر اللجنة للمرة الثانية على التوالي وأدهشها. وأطلت بعد ذلك، إلينا حبحب من جدة، وهي أصغر موهبة في هذا الموسم، والتي لا تتجاوز من العمر 8 سنوات، وكانت واثقة من نفسها منذ مرورها الأول في الاختبارات مقدمة عروضاً احترافية تجمع ما بين الجمباز الإيقاعي والرقص المعاصر.

وقدم الثنائي DUO VITA استعراضاً معلقاً بين الأرض والسماء، وكانوا ملفتين للنظر فعلاً، وأثنت اللجنة على أدائهم. وخطف فريقCompagnie TchéZa- من جزر القمر قلب ناصر، فضغط على البازر الذهبي لينقله مباشرة إلى التصفيات النهائية. وقد بدأ مشوار هذا الفريق مع الرقص قبل أكثر من ربع قرن، وقدم رقصاً متناسقاً ومبهراً على قرع الطبول. أما العرض السادس، فهو للأخوان التوأم Aspire Dance من مصر، اللذين يشكلان ثنائياً راقصاً، انتقل من الموهبة إلى الاحتراف. وقد أشادت اللجنة بعرضهما.

أما الموهبة ما قبل الأخيرة، فهي الثنائي الذي تعرف بسبب البرنامج، وأصبحا من أعز الأصدقاء، قبل أن يؤسسا فريقهما الخاص، هما سارة وسليم من تونس، وتمكن الثنائي من تقديم عرض أبهر اللجنة والجمهور. أما آخر المواهب فهي عبير محمد من اليمن، الشابة التي تعلّقت بالغناء الأوبرالي عن طريق الصدفة، وبقيت تتمرن لمدة 8 سنوات عبر اليوتيوب.

التصويت والنتائج

قبيل نهاية الحلقة، سألت ريا عن الموهبة التي استحقت تصويت المشاهدين، قبيل إعلانها عن توقف عملية التصويت، ثم دعت المواهب للانضمام إليها على المسرح، وأولهم Compagnie TchéZa من جزر القمر، الفريق الذي حصد البازر الذهبي في الحلقة، ثم بقية المشتركين. وكشفت عن حصول ASPIRE DANCE على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، فيما حصل على الموقعين الثاني والثالث، Duo Vita والثنائي SARA and SALIM. ولم يتأخر أعضاء لجنة التحكيم حتى أعطوا أصواتهم تباعاً للثنائي SARA and SALIM، ليتأهل الثنائي إلى التصفيات النهائية.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ومع انتهاء هذه الحلقة، يتبقى حلقة واحدة من التصفيات نصف النهائية تعرض استثنائياً يوم الخميس المقبل، يتبعها الحلقة الختامية يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وفيها يتوّج الفائز باللقب.