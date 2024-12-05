مايكل حواط يطلق أول Cover Album بعنوان Christmas With Mike

ميرنا وليد - بيروت - أطلق مايكل حواط بمناسبة إقتراب عيد الميلاد المجيد أول cover album وأطلق عليه عنوان "Christmas with Mike" وأصبح متوفراً على يوتيوب.

يذكر أن مايكل حواط شاب وسيم يملك صوتاً جميلاً ويغني الأغاني القديمة باللغتين الفرنسية والإنكليزية وصوته وفيديوهاته حازت على نسبة كبيرة من المشاهدة بعد أن أعجبوا بخامة صوته وبنوعية الأغاني التي يقدمها.

الأغاني القديمة تستهوي مايكل الى حد كبير وهو يعتقد أن الأغاني الحديثة فقدت معناها وأصبحت "طبل وخبيط" ومختلفة عن الماضي. وأضاف قائلاً: "نحن بحاجة إلى أغاني تخفف عن كاهلنا وتريحنا، والتفاعل الذي حصدته الأغاني القديمة التي أغنيها، أثبت نظريتي إلى حد ما، والمتابعون يطالبون بهذا النوع من الأغاني، وكل ما يهمني هو إسترجاع وإحياء الأغاني القديمة".

مايكل طالب جامعي ويتابع دراسته في مادة Bioinformatics علم المعلومات الحيوية في جامعة LAU. https://linktr.ee/h.mike

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