باتريك شمالي يدعو الى أمسية لإحياء ذكرى رحيل جلال خوري

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة مرور سبع سنوات على رحيل الكاتب والمخرج جلال خوري دعا الممثل والكاتب باتريك شمالي

وDistrict 7 Beirut الى أمسية قراءات لمقتطفات مسرحية من أعماله العديدة يقدمها باتريك شمالي وكريستين شويري وطارق يعقوب وسولانج تراك ما زالت تحاكي واقعنا الحالي يوم الأحد 8 كانون الأول الساعة 7.

30 مساء في District 7 Beirut شارع يوسف هاني الجميزة.

جلال خوري أغنى خشبات المسارح في بيروت التي شهدت على مقاربته الرؤيوية. إنطلاقته الأولى في المسرح كانت من خلال مسرحية "الإبرة والخيط" التي إستوحى عنوانها من والده مصمّم الأزياء الياس خوري.

لقاءه بالشاعر والمخرج الألماني الكبير برتولد بريخت عام 1964 كان له إنعكاسه على مسيرته وقد اقتبس من أعماله مسرحية "رؤى سيمون ماشار" وقدّمها باللغة الفرنسيّة.