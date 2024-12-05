في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .. " سنو وايت " أول فيلم عالمياً يناقش هذه القضية

ميرنا وليد - بيروت - سيتم عرض فيلم "سنو وايت"، يومي 9 و10 من الشهر الجاري على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.

وقد لاقى الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.

تدور أحداثه حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى. لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الممثلين محمد ممدوح في دور عماد، محمد جمعة، خالد سرحان، صفوة، إلى جانب ظهور مميز للممثل كريم فهمي.

قالت تغريد أبو الحسن، مخرجة الفيلم: "تمثل إيمان في الفيلم صورة للمرأة المصرية ذات الإرادة القوية التي تسعى لتحقيق أهدافها. رسالتنا هي التصالح مع النفس وقبول الآخر، لأنه حتى وإن كان هذا الآخر مختلفًا في الشكل، ففي نهاية اليوم يجمع بيننا نفس الاحتياجات والرغبات الإنسانية. ويعد فيلمنا ليس مجرد عمل فني وحسب، بل هو أداة لطرح قضايا مجتمعية حقيقية، وتفعيل نقاشات تلامس مواضيع قد يتجنب المجتمع عادةً طرحها أو البحث عن حلول لها."