أنغام تتقدّم ببلاغ ضدّ حساب يدعم شيرين عبد الوهّاب … ما القصّة؟

تقدّم محامي الفنّانة المصريّة أنغام، ببلاغِ رسميّ إلى الجهات المختصّة، اتّهم فيه أحد الأشخاص، بترويج أخبار مُفبركة عن أنغام، أبرزها أنّها شنّت هجومًا ضدّ مواطنتها الفنّانة، شيرين عبد الوهّاب.

في التّفاصيل، أنّ محامي أنغام أحمد عبد الظّاهر قال في بلاغه إن حسابًا معروفًا باسم، (zeaad) تسبّب بضرر كبير لأنغام وأراد أن يُسيء إليها ويشوّه سمعهتا، بعدما نشر عبر “إكس”، بيانًا يؤكّد فيه أنّ أنغام تسبّبت بإغلاق قناة شيرين، بعد أن هاجمتها وشنّت حملات إلكترونيّة ضدّها.

وبناءً عليه، تواصل الجهات الأمنيّة، البحث عن صاحب الحساب للتّحقيق معه.

نذكر أنّ جمهور الفنّانتَين، شيرين وأنغام، يعيش دائمًا في حالة أخذ وردّ ودفاع عن النّجمتَين، خصوصًا في موضوع الصّراع على لقب “صوت مصر” الذي ما يلبث أن يتوارى حتى يعود إلى الواجهة من جديد.

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مع العلم أنّ “شيرين”، رفضت في وقت سابق، الألقاب، خلال بثّ مباشر على “تيكتوك” إذ قالت إنّها لا تحبّ الألقاب وطلبت من جمهورها ألّا يشغل نفسه بها. لافتةً إلى أنّ اسمها هو لقبها وعملها وفنّها وهو ما يشغلها حاليًّا.