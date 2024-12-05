شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان والموجى والأبنودى وعبدالوهاب.. رجال لهم بصمات في مشوار فايزة أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم ذكرى ميلاد كروان الشرق الفنانة فايزة أحمد والتى ما زلنا نتذكر كل أغانيها التي قدمتها على مدار تاريخ كبير كان حافلا بأجمل وأمتع الأغانى، وبمناسبة ذكرى ميلادها يستعرض ”الخليج 365” صناع أشهر أغانيها الذين ساهمو في صناعة نجوميتها وكان لهم أثر كبير في مشوارها الغنائى.

الفنانة فايزة أحمد حينما قدمت إلى مصر فى بداية مشوارها الفني تقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن.



فايزة أحمد والموجى

ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي الذى كان له بصمات مضيئة في مشوارها الغنائى، حيث لحن لها الموجي أغانى "أنا قلبي إليك ميال وبيت العز ويا ما القمر على البابو جميعهم كلمات مرسي جميل عزيز.

فايزة احمد وعبد الوهاب

ومع ذلك تعاونت فايزة أحمد مع العديد من الملحنين في مقدمتهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي لحن لها مجموعة من أشهر أغانيها من بينهم "ست الحبايب ويا غالي عليا، وقدرت تهجر وهان الود عليك أيضا غنت من ألحان بليغ حمدي من بينهم أغنية "ما تحبنيش بالشكل ده" كلمات عبدالوهاب محمد.

وتعاونت كروان الشرق مع العديد من الشعراء العرب أيضا، من بينهم شاعر الألف أغنية مرسى جميل عزيز، الذى كان له دور كبير فى نجاح فايزة أحمد التى كتب لها أشهر وأجمل أغانيها، ومنها "تمر حنة، يامه القمرع الباب، ليه يا قلبي ليه، حيران، بيت العز"، و الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، حيث ألّف لها ما يزيد عن سبعة عشر أغنية من أجمل أغانيها، ومن بين الأغاني التي قام بتأليفها أغنية "بالي معاك" لحن كلماتها محمد سلطان،

وتغنت من كلمات الشاعر الكبير نزار قبانى قصيدة "رسالة من امرأة"، وقدمت للشاعرة فدوى طوفان قصيدته "اذهبي".ثم من ألحان الموسيقار فريد الأطرش أغنيَّة أنا عمري كام سنة، ويا حلوتك يا جمالك، ويا أخي أيضا لحَّن لها أيضًا كمال الطويل أغنيات عديدة، كما لحَّن لها الموسيقار محمود الشريف.