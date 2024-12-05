شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت وتامر حسني وحميد ولطيفة أبرز المشاركين في حفل تكريم محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر فوزي إبراهيم عن أسماء الفنانين المشاركين في احتفالية تكريم اسم الملحن الكبير محمد رحيم، التي من المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية يوم 18 ديسمبر الجاري.

حيث ضمت القائمة كل من: المطرب الكبير محمد ثروت، النجم تامر حسني، النجم إيهاب توفيق، النجم هشام عباس، النجمة لطيفة، النجم حكيم، النجمة جنات، النجم محمد محيي، النجمة مي فاروق، النجم هيثم شاكر، وحضور خاص للنجمة سميرة سعيد والنجم حميد الشاعري.

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل أعلنت عن تنظيمها حفل تكريم الموسيقار الكبير الراحل/ محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأعربت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم عن سعادتها البالغة بإحياء حفل تكريما للراحل وتخليدًا لذكراه، بدار الأوبرا المصرية، مضيفة لـ ”الخليج 365”: "تكريم محمد رحيم في مصر بالنسبة لنا حاجة كبيرة ومشرفة، لأننا في النهاية مصريين وأي تكريم ليه لازم يكون في مصر"، مشيرة: "الحفل هيقام تحت رعاية وزارة الثقافة وجمعية المؤلفين والملحنين، وأنا بشكرهم جدًا على تلبية طلبي بتكريمه، والحمدلله إن الناس كلها معانا وواقفة جنبنا، والحفل هيحضره نجوم كبار من مصر والوطن العربي كله".