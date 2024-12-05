أبرز نجوم بوليوود المشاركين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - يستقطب مهرجان البحر الأحمر السينمائي العديد من النجوم والمشاهير والشخصيات العالمية المعنية بصناعة السينما وإبراز المواهب الحديثة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات الخاصة بالمهرجان من ندوات وجلسات نقاشية، هذا بالإضافة لتسليط الضوء على شخصيات أثرت القطاع السينمائي بالعديد من الأعمال التي شكّلت علامات في السينما.

وفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي بنسخته الرابعة، الذي ستنطلق فعالياته مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر، وتستمر حتى 12 ديسمبر، ستتواجد سينما بوليوود بقوة، مثلما كان لها قدم ثابتة منذ النسخة الأولى من المهرجان.

نجوم السينما الهندية المشاركون في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة العديد من نجوم بوليوود، كان من أبرزهم شاروخان، عليا بهات، كاترينا كيف، واستكمالاً لتواجد نجوم السينما الهندية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الرابعة، سوف يتواجد عدد من النجوم، وهم: كارينا كابور، رانبير كابور، وعامر خان.

بريانكا تشوبرا وكارينا كابور ورانبير كابور في جلسة حوارية

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النجمة الهندية ونجمة هوليوود بريانكا تشوبرا سيكون لها موعد مع الجلسات الحوارية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وجاء في تعليق المهرجان على هذه الجلسة التالي: "انضموا إلينا في جلسة حوارية حصرية مع النجمة بريانكا تشوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي! بريانكا تشوبرا جوناس هي واحدة من أكثر الممثلات احتفالاً في الهند، مع جوائز منها جائزتان وطنيتان للسينما وخمس جوائز فيلمفير. كُرمت بميدالية بادما شري في عام 2016، وتم الاعتراف بها أيضاً في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة وفي قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم. بريانكا رائدة في مجال الترفيه، وقد جمعت بين الصناعات المختلفة، ودافعت عن التمثيل، وتواصل تشكيل السينما والثقافة".

وقد أعلن المهرجان عن تاريخ ومكان الجلسة، حيث ستُعقد يوم 11 ديسمبر الساعة 5 مساءً بتوقيت جدة، ميدان الثقافة، سينما 1.

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ستحل النجمة الهندية كارينا كابور ضيفة في إحدى جلسات المهرجان الحوارية، وهذا ما أعلن عنه المهرجان من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ إذ شارك صورة للنجمة مرفقة بتعليق جاء فيه: "انضموا إلينا في جلسة حوارية استثنائية وحصرية مع النجمة كارينا كابور خان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي! كارينا كابور خان هي ممثلة رائدة في السينما الهندية منذ عام 2000، واشتهرت بأدوارها في مجموعة متنوعة من الأفلام التي تراوحت بين قصص الكوميديا الرومانسية وأفلام الدراما والجريمة".

هذا وقد تم تحديد موعد ومكان الجلسة الحوارية، حيث ستُقام 6 ديسمبر الساعة 1:30 مساءً في ميدان الثقافة

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سينضم النجم رانبير كابور في جلسة حوارية أخرى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحسب ما أعلنه المهرجان، حيث جاء في الإعلان عن استضافة رانبير كابور التالي: "انضموا إلينا في جلسة حوارية استثنائية وحصرية مع رانبير كابور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي! يُعدّ رانبير كابور أحد أكثر ممثّلي بوليوود احتفاءً، ويشتهر بتنوّعه المذهل وقدرته على تجسيد شخصيّات قويّة، تركت أثراً دائماً في السّينما الهنديّة، حيث أسرت قلوب الجماهير بأدائه المذهل في أفلامه".

هذا وقد تم تحديد موعد ومكان الجلسة الحوارية، حيث ستُقام الأحد 8 ديسمبر الساعة 1:30 مساءً في ميدان الثقافة.

تكريم عامر خان

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الممثل والمخرج عامر خان سوف يتلقى تكريماً في المهرجان، بحسب ما تم إعلانه، والذي تضمن: "يسعدنا تكريم عامر خان هذا العام، الذي يعتبر رمزاً للسينما الهندية، رمز سينمائيّ حقيقيّ، أسَر عامر خان قلوب الجماهير حول العالم بأدائه اللّافت للنّظر في أفلام مثل "لاغان"، و"3 إيديتس"، و"دانغال"، ويشتهر "عامر" بقصصه الاستثنائيّة، وتفانيه في صناعة سينما ذات مغزى، وقد لعب دوراً محوريّاً في تشكيل الرّؤية العالميّة للأفلام الهنديّة".

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كما سيتم إجراء جلسة حوارية معه للتعرف أكثر إلى النجم ومسيرته الفنية، وجاء ذلك في إعلان نص على: "انضموا إلينا في جلسة حوارية استثنائية وحصرية مع عامر خان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي! رمز سينمائيّ حقيقيّ، أسَر عامر خان قلوب الجماهير حول العالم بأدائه اللّافت للنّظر في أفلام مثل “لاغان”، و”3 إيديتس”، و”دانغال”. ويشتهر عامر بقصصه الاستثنائيّة، وتفانيه في صناعة سينما ذات مغزى، وقد لعب دوراً محوريّاً في تشكيل الرّؤية العالميّة للأفلام الهنديّة.

وقد حددت إدارة المهرجان عن موعد ومكان الجلسة، إذ ستُعقد اليوم الساعة 1 ظهراً، في قاعة ندوات السوق.

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