لحظات سعيدة وأخرى صعبة: هكذا أحيا حسين المهدي ذكرى رحيل والده

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - أحيا الفنان حسين المهدي ذكرى رحيل والده، التي تصادف اليوم، الخميس الموافق 5 ديسمبر، واستعان في هذا الأمر بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام" تضمن لقطات متنوعة جمعتهما وتخللتها العديد من اللحظات السعيدة والمبهجة، ولحظات أخرى صعبة مرّ من خلالها والده بوعكات صحية.

هكذا تفاعل المشاهير مع إحياء حسين المهدي لذكرى رحيل والده

لم يكتفِ الفنان الكويتي حسين المهدي بهذ الفيديو، بل حرص أيضاً على إرفاق تعليق به، جاء كالتالي:" أبي إن قضيت عمري كله أدعو لك فلن أوفيك حقك. يصادف اليوم ذكرى وفاة والدي، اسعدونا بالدعاء له وقراءة الفاتحة، غفر الله لوالدي ووالديكم".

ولاقى منشور "المهدي" تفاعلاً كبيراً من قبل عدد من النجوم والمشاهير، من بينهم نواف العلي، الذي علّق قائلاً: "الله يرحمه، مثواه الجنة يارب"، نفس الأمر للفنان بشار الشطي، الذي كتب هو الآخر قائلاً: "الله يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويطول بأعماركم ياخوي".