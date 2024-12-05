عامر خان.. النجم صاحب الاتجاه الخاص والفريد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم 5 ديسمبر، الذي سيستمر حتى يوم 12 من الشهر ذاته، منطلقاً معه مجموعة من الفعاليات والعروض السينمائية والجلسات الحوارية والتكريمات التي تحتفي بتاريخ فني وسينمائي للمكرمين الذين تركوا ومازالوا يضعون بصمات لهم في أرشيف السينما المحلية والعالمية.

وتُعد السينما الهندية واحدة من أبرز الصناعة في العالم، إذ تزخر بوليوود بعدد من النجوم الذين يستحقون التكريم لمسيرتهم الفنية. ومن بين هؤلاء النجوم هو النجم عامر خان الذي تشهد له أعماله بالنجاح والتألق والانفرادية، هذا بالإضافة لإجراء جلسة حوارية معه.

نشأة عامر خان وحياته الشخصية

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عامر خان هو ممثل ومخرج ومقدم برامج تلفزيونية هندي مشهور. اشتهر بأدائه الثابت واختياره الذكي للنصوص. وُلد في 14 مارس عام 1965، بمومباي، وينتمي لعائلة من صناع الأفلام، كان والده طاهر حسين منتجاً، وكان عمه ناصر حسين منتجاً ومخرجاً رائداً في السبعينيات، وكان ابن عمه منصور خان أيضاً مخرجاً.

انفصل عن زوجته الأولى رينا دوتا في ديسمبر 2001 وتزوج من كيران راو في ديسمبر 2005. في عام 2021، أعلن الممثل انفصاله عن زوجته الثانية كيران راو. لدى عامر خان ثلاثة أبناء، الابن جونايد، وابنته إيرا من زوجته السابقة رينا دوتا، والابن آزاد من زوجته السابقة كيران راو.

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مسيرة عامر خان الفنية

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في عام 1973، بدأ عامر مسيرته السينمائية بدور في الدراما الناجحة Yaadon ki baaraat، ومع ذلك، بعد ظهوره في Madhosh عام 1974، لم يعد إلى الشاشة الكبيرة مرة أخرى حتى هولي عام 1985.

ظهر خان لأول مرة كممثل رئيسي في فيلم Qayamat se Qayamat tak عام 1988، من إخراج منصور خان. حقق الفيلم، الذي تدور أحداثه حول قصة حب مأساوية، نجاحاً كبيراً، ورسَّخ صورة خان. وبعد سلسلة من الأفلام المتواضعة، حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر مرة أخرى في فيلم Dil عام 1990 وDil hai ke manta nahin عام 1991. وفي عام 1992، عزز خان سمعته كممثل مفضل لدى الجمهور من خلال المسرحية الموسيقية للمراهقين Jo jeeta wohi Sikandar.

بعد الظهور في عدد من الأدوار الرومانسية في شبابه، بدأ خان في منتصف التسعينيات في إظهار براعته من خلال لعب شخصيات في مجموعة متنوعة من الأدوار. نال ذوقه الكوميدي إشادة خاصة في أفلام مثل Andaz apna apna عام 1994، وRangeela عام 1995، حيث لعب دور يتيم ذكي في الشارع يتعامل مع صعود حبيبته في الطفولة المفاجئ كممثلة. ظهر أيضاً في عدد من الأعمال الدرامية المشهود لها، بما في ذلك Raja Hindustani عام 1996، والذي فاز عنه بجائزة فيلم فير لأفضل ممثل، وفيلم Deepa Mehta's Earth عام 1998، والذي صور فيه رجلاً عادياً أصبحت الظروف قاسية عليه. عن أدائه في لاجان عام 2001، فاز خان بجائزة فيلم فير أخرى، كما تلقى الفيلم الدرامي التاريخي الذي نال استحساناً دولياً ترشيحاً لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

في عام 2007، أصبح مخرجاً بفيلم Taare Zameen Par الذي لم يجلب له إشادة كبيرة من النقاد فحسب، بل حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.

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كيف صنع عامر خان اتجاهاً خاصاً به؟

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عامر خان هو ممثل ماهر في تجسيد الشخصيات، ولا يزال نطاقه من تجسيد الشخصيات لا مثيل له، وبسبب هذا التنوع وقدرته على تصوير شخصيات مختلفة بشكلٍ مقنع على الشاشة، يُنظر إليه اليوم ليس فقط باعتباره أحد أكبر نجوم بوليوود ولكن أيضاً أحد أفضل الممثلين في السينما الهندية. وقد حصل مؤخراً على ثالث أعلى وسام مدني وهو باداما بوشان من حكومة الهند.

ويُقال إن عامر خان هو الممثل الذي بدأ أول اتجاه لعمل الممثلين في فيلمٍ واحدٍ في كل مرة، بينما يعمل الآخرون في أربعة أو خمسة أفلام في نفس الوقت. ومن المعروف أيضاً أنه يتجنب إلى حدٍ كبير جوائز مجلات الأفلام التجارية الشهيرة لأنه لا يثق في مصداقيتها وشفافيتها.

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