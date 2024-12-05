فلاش باك - إليكم إصدارات أصالة وعبد المجيد عبدالله وناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهم لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - شهد الجمهور في العالم العربي طرح العديد من الأغاني، اليوم نعرض لكم فلاش باك 2024 لأبرز الأعمال الفنية التي طُرحت، وذلك في المملكة العربية السعودية، مصر، سوريا، الإمارات، تونس، المغرب والعراق.

نبدأ بالفنانة المغربية سميرة سعيد التي أصدرت أغنية "كداب"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والكليب من إخراج نضال هاني.

كما أصدرت أغنية "فن التغافل"، ألحان الفنان المصري عمرو مصطفى، كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، توزيع ماهر الملاخ، والكليب من إخراج نضال هاني.

وأيضا أغنية "كان"، من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمر مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

الفنانة الإماراتية أحلام طرحت أغنية "الله يصيبك" من كلمات منصور الشادي، ألحان علي بن محمد وتوزيع خالد عز.

الفنان جورج وسوف طرح أغنية "رقصة اسباني"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى وتوزيع باسم رزق، والكليب من اخراج جاد شويري.

الفنان الإماراتي حسين الجسمي طرح أغنية "هامة العز" بالتعاون مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، الأغنية رؤية الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد، وكلمات أحمد المري، وألحان فايز السعيد.

كما طرح أغنية مسلسل "فعل ماضي" ، كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان ياسر بو علي، وتوزيع موسيقي براك المطوع.

وأيضا أغنية "شكرا"، ألحان الملحن ياسر بو علي، وكتابة الشاعر عبد الله الملحم، و توزيع زيد نديم وميكساج حسام كامل.

الفنانة السورية أصالة أصدرت ألبومها "ثم أنا"، الأغنية الأولى هي "الكرسي"، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي، والثانية " كلك لهم" ، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع موسيقي عدنان عبدالله، والثالثة "أمان أمان"، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي، والرابعة "ما تهون"، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم، والخامسة هي " ثم أنا" ، وهي من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم.

أغنية "يمر وما يسلم" كلمات عبدالله العماني، وألحان محمد الشطي، وتوزيع سيروس.

ايضا طرحت أصالة أغنية "عايشة حالة" من كلمات هاني رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع موسيقي أحمد ضياء، وأغنية "جنة الحب" من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي وألحان فايز السعيد وتوزيع الموسيقى نور هاشم، وأغنية "صندوق" من كلمات رامي قحطان كوسا وألحان وتوزيع موسيقي يزن الصباغ والكليب ومن إخراج حسن غدار.

الفنانة لطيفة التونسية طرحت ألبوم "مفيش ممنوع"، ويضم:

"مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل .

"يا ليالي" من كلمات مللك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم.

"بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم.

"ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم .

"مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم .

"الورق" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم .

"نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو.

"زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي.

"الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل .

"أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح.

الفنانة المصرية أنغام طرحت ألبومها "تجي نسيب" الذي ضم 12 أغنية هي: "تيجي نسيب، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك ايه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكانش وقته، وبنعمل حاجات".

الفنان المصري هاني شاكر طرح ألبوم غنائي حمل عنوان "اليوم جميل"، يضم 9 اغاني وهي: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكه كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك".

الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أصدر أغنية بعنوان "لك ساقني الرب" من كلمات الصامل، الحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس.





الفنان عمرو دياب طرح " الطعامة" على طريقة الريميكس كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.

كما طرح أغنية "تتحبي"، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

وأغنية "حكايتنا حلوة" كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبدالمنعم.

أغنية "الكلمة الحلوة" كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، لحن مدين، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

مع الإشارة أن "حكايتنا حلوة" و"الكلمة الحلوة" هما ضمن إعلانات قدمها عمرو دياب عام 2024 وحصدتا شهرة كبيرة.

الفنان ناصيف زيتون أصدر ديو "ما في ليل" مع الفنانة العراقية رحمة رياض من كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى، توزيع موسيقي عمر صباغ، وتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ريشا سركيس.

ايضا قدّم ناصيف زيتون ديو مع الفنان التونسي مرتضى فتيتي بعنوان "يا سيدي إنسى"، من كلمات مازن ضاهر، ألحان مرتضى فيتيتي، توزيع موسيقي عمر صباغ، وقد صُوّر الكليب تحت إدارة المخرج ريشا سركيس.

الفنان المغربي سعد لمجرد أطلق "سقفة" من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.

كما أطلق أغنية "محتال الحب"، من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع موسيقي جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس.



الفنان الفنان السعودي راشد الماجد طرح ألبوم "إستحالة" ، وأبرز ما تضمنه:

"على مقام الغلا"، من كلمات مساعد الشمراني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سايروس.

"مدي بساطي"، من كلمات نزار قباني، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي يحيى الموجي.

"أحد يدور لك خطأ"، من كلمات محمد بن فطيس، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي زيد نديم.

"إستحالة"، من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان د. طلال، توزيع موسيقي سيروس.

الفنان المصري محمد رمضان طرح أغنية "بمزاجي"، من كلمات أمير شيكو وألحان أورتيغا وتوزيع بيشو، كما طرح أغنية "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس وتوزيع Flstene remix.

الفنان المصري تامر حسني أصدر أغنية "موضوع رجوعنا"، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، و ألحان مدين، و توزيع وسام عبد المنعم.

كما طرح أغنية "و لا يهمك"، كلمات وألحان تامر حسني نفسه، توزيع عبد الرحمن شوقي.

وأيضاً أغنية "جامدين جامدين"، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

الفنانة العراقية رحمة رياض طرحت "وجهك أحبه "، من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع موسيقي محب الراوي، والكليب من إخراج رامي نبها.

كما طرحت أغنية "دنيا صغيرة" من كلمات علي الفرداوي وألحان علي صابر وتوزيع موسيقي عثمان عبود، وأغنية " الله لا يحرمني" من كلمات علي الرياض وألحان غسان الشامي وتوزيع موسيقي حسام الدين.

إضافة الى ديو "ما في ليل" مع الفنان ناصيف زيتون.

الفنان المصري محمد حماقي أطلق "يا شاغل عيون الناس"، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

الفنان المصري بهاء سلطان طرح "المزاج عناب"، من كلمات زيزو العقرب، ألحان مصطفى وفقي وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأغنية بعنوان "أنا من غيرك"، وهي من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي توزيع موسيقي نادر حمدي.

وأطلق ميني ألبوم يحمل اسم "كإنك مسكن"، يتألف من 3 أغاني وهي "كإنك مسكن" و"انت طيب" و"حن عليا".

أغنية "حن عليا"، من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وأغنية "انت طيب" كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيي يوسف، بالإضافة للأغنية التي تحمل اسم الألبوم "كإنك مسكن" كلمات وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن.

الفنانة العراقية شذى حسون أطلقت أغنية "الليلة" من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربي، ومن إخراج بتول عرفة.​​​​​​​

وأطلقت أغنية "بيك تحلى" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع موسيقي محمد عباس، أما الكليب فحمل توقيع المخرجة بتول عرفة​​​​​​​.

الفنان المصري أحمد سعد أصدر "برج الروقان" مع أبلة فاهيتا، كلمات محمد حسن النجار، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو.

كما طرح أغنية "بنت ناس"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتأليف وليد العطار وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس​​​​​​​.

وأطلق أغنية "123" من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي الهامي دهيمة وأدهم دهيمة، والفيديو كليب من إخراج سلام هشام، وأيضاً أغنية "ملناش غير بعض" من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو​​​​​​​.

الفنان الشامي أطلق أغنية "صبرا" من كلماته وألحانه، والفيديو كليب من إخراج حسان رحايل.

وأطلق أغنية "دوالي" من كلمات وتوزيع الشامي نفسه، لحن وميكس وماستر فؤاد جنيد، الكليب من اخراج فادي حداد، وأيضاً أغنية "وين" ، كلمات وتوزيع موسيقي الشامي، ألحان فؤاد جنيد، الفيديو كليب اخراج جاد رحمة، وأيضاً أغنية "خدني" من كلمات وألحان الشامي، توزيع موسيقي فؤاد جنيد، وإخراج حسان رحايل.