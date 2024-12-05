جينيفر لوبيز تصف شعورها خلال عرضها في المملكة العربية السعودية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن شعورها بالمشاركة في عرض 1001 season of elie saab للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في موسم الرياض.

وقالت جينيفر لوبيز ضمن برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة "mbc مصر": "أمضيت وقتاً ممتعاً خلال حفلي في المملكة العربية السعودية، وكنت سعيدة بوجودي هناك".

وبرسالة للجمهور قالت: "لا يهم ما هي العقبات التي تواجهها أو ما الذي تتصارع معه في حياتك، لأن الجميع يعتريه ذلك الشيء، سواء كان عاطفياً أو شخصاً أو أي موقف يتعين علينا التغلب عليه. إذا كنت تمتلك العقلية الصحيحة ولم تستسلم ففي إمكانك أن تصبح شخصاً لا يُقهر، زرت مصر مرة لإقامة حفل فيها، ربما أعود إليها مرة أخرى، وأتمنى أن أُحيي حفلاً عند سفح الأهرامات".

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