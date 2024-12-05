صدور ترايلر فيلم " المستريحة " لليلى علوي

ميرنا وليد - بيروت - سيتم قريباً طرح فيلم "المستريحة"، الذي يتمحور حول عودة المحتالة الشهيرة شاهيناز المرعشلي بعد عشرين عاماً من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثـ ث منها.
مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، تكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أول عملية نصب في حياتها.
العمل بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمود الليثي، ونور قدري، ومصطفى غريب، وعمرو وهبة، ومحمد رضوان، وسامي مغاوري.
العمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف الثنائي محمد عبد القوي ومحمد أنور.
وقد تم طرح التريلر الأول له ونعرضه لكم أدناه.
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