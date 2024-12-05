دانييلا رحمة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة اليوم 5 كانون الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تواجدت فيه ايضا في الدورة السابقة.
على صعيد آخر كانت قد شوقت دانييلا رحمة متابعيها يوم أمس من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث انها ظهرت وهي تحمل الميكروفون وتدخل على المسرح، الفيديو القصير أثار حماس المتابعين، مما دفعهم للتساؤل عن ماذا تحضر.
و قد لاقى هذا المقطع اعجاب عدد كبير من المتابعين.
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