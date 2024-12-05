ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الممثلة المصرية نور إيهاب فسخ خطوبتها على الممثل المصري نور بدر، إنتنشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أخبار مفادها دخولها بقصة حب جديدة مع الممثل المصري نور النبوي على خلفية تعاونهما في فيلم "الحريفة".
وبأول رد على هذه الأخبار أكدت نور إيهاب أنها إشاعات لا صحة لها، مضيفة أنه عادة ما يتم إصدار الإشاعات المرتبطة بحياة المشاهير وهذا أمر طبيعي، وأكملت: "بشوف إن أي حد معروف وحياته ظاهرة قدّام الناس لازم يتعرض لشائعات سلبية، وأنا بتعامل مع كل الشائعات بشكل عادي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فسخ خطوبتها الأولى.. نور إيهاب تتحدث عن حقيقة إرتباطها بـ نور النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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