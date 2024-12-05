ياسمين رئيس تواجه أزمة في “رقم سري”: ضغط التصوير يتصاعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه الفنانة ياسمين رئيس وصنّاع مسلسل “رقم سري” أزمة خلال الأيام المقبلة، حيث لم ينتهِ تصوير العمل بعد رغم عرضه على شاشات الفضائيات، وهو ما شكّل ضغطاً كبيراً على ياسمين ونجوم العمل للانتهاء من التصوير ليتسنى عرض الحلقات في موعدها.

واضطرت الشركة المنتجة للمسلسل للاستعانة بوحدة تصوير ثانية حتى ينتهي التصوير في موعده وسط انشغال مخرج العمل محمود عبد التواب في عمليتَي المونتاج والميكساج، حيث قررت جهة الإنتاج الانتهاء من التصوير خلال خمسة أيام.

مسلسل “رقم سري” مكوّن من ٣٠ حلقة، وهو بطولة: ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي…، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، وتدور أحداثه حول “ندى عشماوي” فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنّها وهي غير محبوبة في عملها، وتموت في ظروف غامضة، ويتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في الواقعة وتتشابك الاتهامات بين موظفي البنك مع الكشف عن مخطّط لسرقة أموال المودعين من طريق منظومة البنك الإلكترونية لينكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.