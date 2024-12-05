مخرج شهير يحذّر من التعامل مع محمد سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتب المخرج أحمد البنداري عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً حذّر من خلاله المنتجين من التعامل مع الفنان محمد سعد، وذلك بعد خلاف حاد نشب بينهما، خلال التحضير لفيلم كان يحمل اسم “الحاوي”، ثم تغيّر لاحقاً الى “الدشاش”.

وكشف البنداري تفاصيل القصة، قائلاً إنه أمضى ثلاثة أشهر في إعداد التصوّر الكامل للفيلم، بدءاً من السيناريو وحتى تصميم الشخصيات، والديكور، والملابس، مع تقديم رؤية إخراجية متكاملة.

وأضاف أنه رغم التحذيرات من التعامل مع محمد سعد، أصر على اختياره بطلاً للفيلم، واعتبره نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

وأشار المخرج الى أن سعد أُعجب بالسيناريو في البداية، لكنه غيّر رأيه بعد التواصل مع المنتج، مدّعياً أن السيناريو ضعيف وغير ملائم، فانتهى المشروع.

وتفاجأ البنداري لاحقاً بالإعلان عن فيلم “الدشاش” بالفكرة نفسها، لكن مع فريق عمل مختلف.

واختتم أحمد البنداري منشوره بتحذير صنّاع الأفلام من التعامل مع محمد سعد، مشدداً على أهمية تأمين الحقوق الفكرية وحماية المجهود المبذول، ومؤكداً أن الالتزام والشفافية هما أساس النجاح في المجال الفني.

فيلم “الدشاش” هو بطولة الفنانين: محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، محمد يوسف أوزو…، ومن المقرر أن يظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشكل مختلف تماماً لجمهوره، لأن العمل يدور في إطار كوميدي تشويقي، ويحمل العديد من المفاجآت.