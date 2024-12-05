شيرين رضا بتصريحات مثيرة عن المرأة السعودية: واخدة حقوقها أكتر من أي امرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيرين رضا خلال تصريحات إعلامية على هامش حضورها مهرجان “أنا عربية” في المملكة العربية السعودية، أنها مناصرة للمرأة وتقف بجانب النساء المظلومات، مشيرةً إلى أن المرأة السعودية أصبحت تنال كل حقوقها.

وقالت شيرين: “المرأة السعودية واخدة حقوقها أكتر من أي امرأة في الوطن العربي وفخورة بالتطور اللي عملوه وفرحانة ليهم… ولو ليا سلطة هقف جنب الستات لأننا مظلومين في الدنيا”.

وكانت شيرين رضا قد كشفت خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد لمناقشة مسلسل “موعد مع الماضي” عن وضعها قواعد صارمة لاختيار أدوارها، مؤكدةً أنها لا تقدّم كل الشخصيات الفنية التي يعرضها عليها المخرجون، بل تتأنّى في انتقاء الأدوار التي تجسّدها على الشاشة، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما.

وأضافت شيرين أنها لا بد من أن تحب الشخصية التي تقدّمها، وتتفاعل معها على كل الصُعد، حتى تتمكن من إقناع الجمهور بصدق الأداء، كما تحرص على أن تدرس كل الظروف المحيطة بالشخصية، كأن تعرف نقاط ضعفها وماذا تحب وماذا تكره، بجانب تحصيلها العلمي وثقافتها وغيرها من التفاصيل المهمة.

يُذكر أن شيرين رضا تنتظر خلال الأيام المقبلة عرض مسلسل “موعد مع الماضي”، والذي تشارك في بطولته مع الفنانين: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، وصبا مبارك…، وهو من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.