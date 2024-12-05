بالصور – محمد حماقي يتألق بحفل ناجح في الرياض 

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألّق الفنان محمد حماقي مساء أمس (الأربعاء) بأحدث حفلاته ضمن “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيريّ كثيف.

واستهلّ حماقي الحفل بأغنية “قدام الناس”، حيث استقبله الحضور بالهتافات، ثم قدّم عدداً من أغانيه الجديدة والقديمة، التي لاقت استحسان الجمهور وتفاعل معها بحماسة.

وكان الحساب الرسمي لشركة “بنش مارك” على “إنستغرام” قد نشر فيديو يوثّق لحظة وصول محمد حماقي الى المملكة، وعلّق على الفيديو بالقول: “‏وصول الفنان محمد حماقي الى الرياض”.

وكان حماقي قد أحيا عدداً من الحفلات الغنائية، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات “ليالي جدّة”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد حماقي الغنائية، ألبومه الجديد “هو الأساس”، والذي طرح منه عدداً من الأغاني على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”، حقق بها نجاحاً كبيراً وتصدّر المنصات الغنائية طوال فترة طرحه، بداية من أغنية “واكلة الجو” وحتى أغنية “صدمة”، التي اعتبرها الجمهور بالفعل صدمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمى الانتقادات.