“الموسيقيين” تسمح لـ”توو ليت” بالغناء فقط بهذه الشروط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استدعت نقابة المهن الموسيقية المطرب الغامض “توو ليت” إلى مقر النقابة قبل ساعات من إحيائه حفلاً مساء اليوم (الخميس) في الشيخ زايد، وذلك ليكشف عن هويته لأعضاء المجلس كشرط أساسي للحصول على تصريح بالغناء في مصر.

وكشف الدكتور محمد عبد الله، الوكيل الثاني لنقيب الموسيقيين والمتحدث الرسمي باسم النقابة، أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل استدعت المطرب “توو ليت” الى مقر النقابة من أجل معرفة هويته الحقيقية لاستخراج التصاريح الخاصة بحفلاته المقبلة.

وأكد عبد الله أن النقابة اشترطت على “توو ليت” الكشف عن وجهه لمجلس الإدارة كي يحصل على تصريح سنوي لإقامة حفلاته في مصر، قائلاً: “كان شرط يكشف وشّه ونعرف هويته”.

وأوضح محمد عبد الله أن “توو ليت” حصل على تصريح سنوي من نقابة المهن الموسيقية، مشيراً إلى أنه تم ترخيص الحفل المقرر أن يحييه مساء اليوم في الشيخ زايد.

كان المطرب “توو ليت” قد أثار جدلاً واسعاً حول هويته الغامضة.