أحمد حاتم يظهر بإطلالة جديدة.. ويثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور فاجأ بها جمهوره بعد ظهوره بإطلالة جديدة أثارت الجدل بين متابعيه، الذين تساءلوا عن أسباب تلك الإطلالة.

وظهر حاتم في الصور وقد غيّر تصفيفة شعره وحوّل لونه الى الذهبي، من دون أن يكشف ما إذا كان هذا اللوك من أجل دور جديد أم لا.

كما نشر حاتم فيديو ظهر خلاله في إحدى مدن الملاهي العالمية، الأمر الذي دفع الكثيرين لربط الإطلالة بعمل فني عالمي يشارك فيه.

يذكر أنه عُرض لأحمد حاتم أخيراً مسلسل “عمر أفندي”، وهو من مكوّن 15 حلقة، وتدور أحداثه حول “علي التهامي”، متزوج من فتاة ثرية ويعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة يتشاجر مع والده لأنه كان يرفضها، ويموت والد “علي” فيبيع الأخير منزل العائلة ليكتشف سرداباً يعبُر من خلاله بالزمن الى حقبة الأربعينيات. ويتعرف “علي” إلى “دلال” وابنتها “زينات”، ويكتشف أن والده كان أيضاً يعبُر من خلال السرداب وله حياة مختلفة، فيقرر أن يخوض هذه التجربة ويعيش بين الزمنين ليكتشف نفسه من جديد.

مسلسل “عمر أفندي” هو بطولة: أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، محمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي…، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.