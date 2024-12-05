 دراما رمضان 2025.. غادة عبد الرازق تستعد لتصوير مسلسل شباب امرأة

كواليس مسلسل شباب امرأة

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مسلسل شباب امرأة

مشاركات فنية سابقة لغادة عبد الرازق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - تواصل الفنانةالتحضير لمسلسلها الجديد "شباب امرأة"، والذي سوف تخوض بهالمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج أحمد حسن؛ ليكون هذا التعاون الثاني على التوالي بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "صيد العقارب" رمضان الماضي.وشاركت النجمة غادة عبد الرازق، محبيها ومتابعيها صورة لها عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت من خلالها برفقة صناع العمل وهم يجلسون على طاولة كبيرة، وجاءت التعليق المرفق بها كالتالي "غادة عبد الرازق تستعد لتصوير رائعة شباب امرأة لرمضان 2025".وتجسد غادة عبدالرازق خلال أحداث مسلسل «شباب امرأة» السيرة الذاتية لتحية كاريوكا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي في حارة ومن المقرر أن تقع أحداثه في 15 حلقة.يمكنكم قراءة.. غادة عبد الرازق تستعد للكريسماس مبكراً.. هكذا ظهرتوقدّمتفي موسم دراما، مسلسل ""، وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري. والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.فيما تواجدتسينمائياً هذا العام خلال فيلم "" الذي عرض في مايو الماضي، وعادت به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، وشارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».