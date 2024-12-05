بالصور- آية سماحة تضج أنوثة و تستعرض جمالها بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية آية سماحة الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بغاية الأناقة، فقد ارتدت فستاناً أسود ضيقاً، من دون أكمام، مستعرضةً جمالها و أنوثتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت عايدت آية سماحة شقيقتها الممثلة منة سماحة في عيد ميلادها، من خلال مجموعة صور مميزة تجمعهما، ظهرتا فيها منذ أيام الطفولة ولغاية اليوم، وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلادك دة احلى عيد، اول صاحبة ليا و اول حضن بجد واحلى واحدة في الكوكب، بحبك يا مانجتي".

