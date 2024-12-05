أنباء عن دخول لؤي علامة بعلاقة حب مع عارضة أزياء تونسية.. وهذه صورها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار مفادها أن عارضة الأزياء اللبناني لؤي علامة، إبن الفنان اللبناني راغب علامة قد دخل بعلاقة حب مع عارضة الأزساء التونسية المقيمة في باريس مريم بوقديد، خاصة بعد مشاركة الجمهور عدة منشورات برفقتها.



وقد إنقسم الجمهور بين من أكد أنهما مجرد أصدقاء وبين من قال أنهما مرتبطين إلا أنهما لم يقوما بنفي أو تأكيد هذا الخبر.

وكان قد أطل السوبر ستار راغب علامة في مقابلة حصرية جمعته مع إبنه عارض الأزياء لؤي علامة، وذلك ضمن الإصدار الجديد لمجلة "فوغ مان أرابيا"، وتناولت المقابلة العديد من المحاور الشخصية والمهنية، إذ تبادل الثنائي أحاديث عميقة حول مسيرتيهما المختلفتين، قوة الروابط العائلية، ورسالة الأمل التي يحملانها للبنانيين داخل وخارج الوطن.