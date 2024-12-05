إطلالة ناعمة للغاية لـ نانسي عجرم في الإمارات.. وهكذا نسقتها مع المجوهرات

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إطلالة ناعمة للغاية لأحدث ظهور لها بإحدى المناسبات في الإمارات العربية المتحدة.



وقد أطلت نانسي عجرم بفستان باللون الأبيض ضيق ومتوسط الطول، برقبة عالية ومن دون أكمام وبقصة مميزة أبرزت جمال قوامها.

وقد أرادت نانسي أن يكون التركيز بإطلالتها هذه على المجوهرات التي إنتقاتها، فظهرر بعقد كبير مع أقراط أذن كبيرة وسوار، باللونين الفضي والأخضر من دار Tiffany and co.

يذكر أن نانسي عجرم كانت قد شاركت الجمهور مقطع فيديو لطيف ومميز مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مع عائلتها و هو يزينزن شجرة عيد الميلاد باجواء من الفرح، و علق بالقول: "لقد جاء شهر ديسمبر وعيدكم مبارك!".