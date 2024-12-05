طوني عيسى يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة مؤثرة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل اللبناني طوني عيسى بعيد ميلاد زوجته السيدة أمونة عيد، ناشراً مقطع فيديو يجمع بها وبإبنتهما تاليا، وعلامات الحمل واضحة عليها.
وعلق طوني عيسى على المنشور معبراً عن حبه الكبير لها، وقال: "عيد ميلاد سعيد، يا أغلى ما أملك. أنتِ أعظم هدية منحني إياها الله، وما زلتِ تمنحينني أعظم الهدايا يومًا بعد يوم. أحبكِ أكثر مما يمكن أن تعبّر عنه الكلمات، وأعدك بأن أكون دائمًا بجانبك، داعمًا ومحبًا، لكِ ولتاليا ولصغيرنا الذي نتوق جميعًا لرؤيته".
وكانت أمونة عيد قد شاركت الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة وثقت من خلالها حفل زفاف شقيقها.
وقد ظهرت أمونة للمرة الأولى بعد إعلان حملها، وقد إرتدت فستاناً باللون الرمادي القاتم، لامع وطويل، وبأكمام طويلة وواسعة، وقد ظهرت علامات الحمل واضحة عليها.
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