ميرنا وليد - بيروت - مع إنتهاء العرض المباشر لمرحلة نصف النهائي من التصفيات في برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، إختار الجمهور كل من فرقة Aspire dance، وفرقة سارة و سليم، وفرقة Duo Vita.
وقد حصلت فرقة Aspire dance على أعلى نسبة من التصويت، لتتأهل بذلك إلى المرحلة النهائية من البرنامج، إلى جانب فرقة copagnie tcheza التي حصلت على الـ BUZZ الذهبي من الإعلامي اللبناني علي جابر.
وبعد التشاور في ما بينهم، إختارت لجنة تحكيم البرنامج سارة و سليم، لتتأهل مع المشتركين الباقين إلى نهائيات Arabs Got Talent.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم المشتركيم الذي تأهلوا إلى المرحة القادمة من Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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