ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام حملة تشجع على إعادة ارتداء الملابس، خاصة بعد الإنتقادات التي واجهتها من بعض المتابعين بسبب إرتدائها نفس الفستان في مناسبتين، و أكدت أحلام أن ملابسها اشتُريت من مالها الخاص، مشيرة إلى أهمية حب الأشياء التي نقتنيها، كما شددت على أن الجمال ينبع من الثقة بالنفس و ليس من كثرة الملابس و حسب ، و دعت الجمهور، و خصوصًا الشباب، إلى عدم الضغط على العائلات لشراء ملابس جديدة بإستمرار، مشيرة إلى ضرورة تقدير النعمة و المحافظة عليها دائماً.

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تطلق حملة لتشجيع إعادة ارتداء الملابس وتؤكد .. "الجمال بالثقة لا بالملابس الجديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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