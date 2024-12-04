نجوى كرم بأمنية مميزة في Arabs Got Talent..وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - قام الثنائي سارة و سليم بعرض أكثر من خيالي على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent، و نالا إعجاب لجنة التحكيم بتناغمهمت و حركاتهما الرائع و الخطيرة خلال العرض.



إلا أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم كان لديها تمني، و هو لو كانت تستطيع إعطاءهما الـ BUZZ الذهبي، إلا أن الممثل ناص القصبي قان قد أعطاه لفرقة copagnie tcheza، و قوانين البرنامج تخول لجنة التحكيم بإعطائه مرة واحدة و لمشترك واحد في هذه المرحلة.

و في وقت سابق، و بعد أدائهم عرض راقص خيالي يعبر عن حضارتهم و تقاليدهم في بلدهم جزر القمر على مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لفتت فرقة copagnie tcheza أنظار لجنة التحكيم بما قدموه من فن رائع و بطريقة مميزة.

و فور بدئ لجنة التحكيم بإعطاء رايها بالعرض، قام الممثل ناصر القصبي و بخطوة مفاجأة بضغط الـ BUZZ الذهب، ليأهل فرقة copagnie tcheza إلى المرحلة القادمة من دون تصويت، ما ترك أعضاءها بحالة من الفرح و دموع البهجة.

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