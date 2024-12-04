ميرنا وليد - بيروت - قام الثنائي سارة و سليم بعرض أكثر من خيالي على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent، و نالا إعجاب لجنة التحكيم بتناغمهمت و حركاتهما الرائع و الخطيرة خلال العرض.
إلا أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم كان لديها تمني، و هو لو كانت تستطيع إعطاءهما الـ BUZZ الذهبي، إلا أن الممثل ناص القصبي قان قد أعطاه لفرقة copagnie tcheza، و قوانين البرنامج تخول لجنة التحكيم بإعطائه مرة واحدة و لمشترك واحد في هذه المرحلة.
و في وقت سابق، و بعد أدائهم عرض راقص خيالي يعبر عن حضارتهم و تقاليدهم في بلدهم جزر القمر على مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، لفتت فرقة copagnie tcheza أنظار لجنة التحكيم بما قدموه من فن رائع و بطريقة مميزة.
و فور بدئ لجنة التحكيم بإعطاء رايها بالعرض، قام الممثل ناصر القصبي و بخطوة مفاجأة بضغط الـ BUZZ الذهب، ليأهل فرقة copagnie tcheza إلى المرحلة القادمة من دون تصويت، ما ترك أعضاءها بحالة من الفرح و دموع البهجة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم بأمنية مميزة في Arabs Got Talent..وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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