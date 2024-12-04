شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الفنون: شادى عبد السلام موهبة فذة انعكست مصريته فى أعماله والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أكاديمية الفنون المصرية برئاسة الدكتورة غادة جبارة عن مشاركتها فى الاحتفاء بالفنان الكبير شادى عبد السلام، والذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال إطلاق مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت عنوان "يوم شادى" 11 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن تشارك أكاديمية الفنون بحزمة من الفعاليات منها ندوة بعنوان "مصر الوطن فى عيون شادى عبد السلام"، وهى تتناول الرؤية البصرية التشكيلية لتراث الوطن من خلال شادى كمدير فنى فى مجموعة من الأفلام "وا إسلاماه – أمير الدهاء – رابعة العدوية – فرعون"، وتحليل لرؤية أرض مصر والمصريين عبر التاريخ فى الدراما الفنية، يشارك فى الندوة مهندس الديكور أنسى أبو سيف، الدكتورة هنادى سليط والفنان التشكيلى محمد عبلة.

ومن المقرر أن تقام الندوة بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وسيتم خلالها عرض مجموعة من مقاطع الأفلام موضوع الندوة، بجانب تنظيم أكاديمية الفنون ندوة أخرى بعنوان "إخناتون... شادى عبد السلام البحث عن الهوية المصرية" لمناقشة وتحليل اسكتشات فيلم إخناتون وأفكار شادى عن الهوية المصرية من خلال فكرة عمارة المنظر السينمائى.

بالإضافة إلى عرض فقرات مشاهد من السيناريو التى تطرح حقائق تاريخية لفترة العمارن، والفرعون إخناتون وأفكاره ضد كهنة آمون يشارك فى الندوة الدكتور مجدى عبد الرحمن، آنسى أبو سيف، الدكتور محمود مبروك والدكتورة ميسرة عبد الله وسوف عرض لقطات فيلمية لصور مقابر تل العمارنة ومنحوتاتها وكذلك عرض لاسكتشات شادى عبد السلام للفيلم.

وقالت الدكتورة غادة رئيس أكاديمية الفنون: "إن احتفاء أكاديمية الفنون بالمخرج شادى عبد السلام ينطلق من الاحتفاء وتقدير الأكاديمية لأحد رموز الإبداع الفنى الذين أثروا الحياة الفنية والثقافية بالعديد من الأعمال الفنية الراقية التى تعبر عن الهوية المصرية، وتعتبر حلقات إبداعية متصلة بجانب أنها رموز القوة الناعمة المصرية التى أثرت فى محيط مصر العربى والأفريقى معربة عن سعادتها بمشاركة الأكاديمية فى هذا الحدث الثقافى الهام للاحتفاء بالمخرج المصرى العبقرى شادى عبد السلام عاشق الحضارة المصرية القديمة، الذى استطاع بأعماله الفنية أن يحفر اسمه فى التراث والحضارة فهو موهبة فذة إبداعيا وقد انعكست مصريته على أعماله.

يذكر أن الفعاليات سوف تقام بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون فى تمام الساعة الرابعة والنصف.