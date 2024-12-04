شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق وسميرة عبد العزيز أبرز حضور تكريم فردوس عبد الحميد بالمسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل تكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتكريم رموز الفن الذي ساهموا في تشكيل الهوية الفنية المصرية، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

واستهل الحفل الذي قدمته الإعلامية جهاد الديناري، وحضره كوكبة من الفنانين منهم الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والمخرج الكبير محمد فاضل، بفقرة غنائية للفرقة الموسيقية للمركز، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وتم تقديم عدد من الأغاني منها "كل ده كان ليه" قدمها الفنان أحمد محسن، وأغنية "بتغني لمين يا حمام، ورجعت يا قمر من البلاد"، وقدمتها الفنانة هند عمر.

وتلى ذلك عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، استعرض خلاله السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفيلم مادته العلمية وسيناريو: علي داود، تصوير: محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج: أحمد فتحي وأيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل، وتحدثت الفنانة فردوس عبد الحميد خلال الفيلم عن بدايتها في التمثيل وعن المراحل المهمة في حياتها الفنية.



تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد



تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد