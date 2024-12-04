شكرا لقرائتكم خبر عن فليكس وفيلو وراشد يجتمعون فى الحلقة السادسة من مزيكا صالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الحلقة السادسة من برنامج مزيكا صالونات، والتى تعرض عبر فضائية CBC يوم الثلاثاء من كل أسبوع، كل من المطرب الشعبى فليكس وفيلو ومطرب الراب راشد، لصنع أغنية خلال اجتماعهم الذي يستمر داخل استوديو لمدة 8 ساعات متواصلة، على أن تعرض الأغنية اليوم فى صيغة فيديو كليب عبر منصة البرنامج بموقع يوتيوب.



جانب من الحلقة السادسة



ريد بل مزيكا صالونات



فليكس وراشد

ونجح الموسم الخامس من برنامج مزيكا صالونات، فى حصد أكثر من 3.5 مليون مشاهدة واستماع عبر موقع يوتيوب فقط، لحلقات الموسم الجديد الذى تم عرض خمس حلقات منه حتى الأسبوع الماضى، ويستمر لأربعة عشر حلقة تعرض أسبوعيا.

وانتشرت مقاطع كثيرة لبرنامج ريد بل مزيكا صالونات، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأغانى الحلقات التي تم عرضها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وحققت إعجابا وتفاعلا بشكل كبير من مستمعى الراب فى مصر والوطن العربي، وكانت أكثر حلقات الموسم حتى الآن مشاهدة واستماعا الحلقة الأولى التي جمعت مروان بابلو ومولوتوف، وحقق ما يقارب الـ2 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب، بينما جاءت في المركز الثاني الحلقة الرابعة والتي جمعت بين كريم أسامة وطارق الشيخ وكوليبكس، والتي حققت ما يقارب المليون مشاهدة واستماع عبر يوتيوب.



فليكس وفيلو وراشد في الحلقة السادسة



فليكس وفيلو وراشد في ريد بل مزيكا صالونات



فليكس وفيلو وراشد في مزيكا صالونات

كما حققت الحلقة الثانية من الموسم الخامس، والتى جمعت كل من ليجي-سي والأخرس، مشاهدة قاربت على المليون، وحققت الحلقة الثالثة ما يقارب النصف مليون مشاهدة والتي جمعت كلا من: حسام حسني، أحمد سانتا، ودكتور معجزة، والحلقة الخامسة والأخيرة التي جمعت كلا من محمود الحسيني والوايلي نجحت في حصد ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد يومين من عرضها حتى الآن.

واستضاف برنامج ريد بول مزيكا صالونات في حلقته الرابعة ضمن الموسم الخامس، كلا من: طارق الشيخ وكريم أسامة، حيث تعد تلك المشاركة الأولى لهما سويًا فى البرنامج.

وسبق أن استضاف برنامج ريد بول مزيكا صالونات في حلقته الثانية ضمن الموسم الخامس، كلا من ليجي-سي والأخرس، حيث تعد تلك المشاركة الثانية للأول فى البرنامج بعد ظهوره لأول مرة فى الموسم الثانى مع المطرب محمد عدوية، وتعد المرة الأولى لـ"أخرس"، وفي الحلقة الأولى تمت استضافة مطربى الراب مروان بابلو ومولوتوف، اللذين طرحا أغنية "لأبعد مدى".