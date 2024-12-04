شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين توافق على منح توليت تصريحا سنويا بعد استيفاء الشروط والان مع تفاصيل الخبر

صرّح الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمى لنقابة المهن الموسيقية، أن المغنى المعروف بـ"توليت" حضر إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.

وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كل الشروط القانونية، كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا فى إحدى المناطق، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمى لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة ليست سيفًا مسلطًا على أعضائها، بل إنها تعمل على رعاية مصالحهم والاهتمام بشئونهم، مع توفير الدعم والحماية لهم. وأوضح أن النقابة تلتزم بتطبيق القانون على كل من يخالف اللوائح، التقاليد، والأعراف الفنية.

وأشار الدكتور عبد الله إلى أن النقابة تؤمن بحرية الإبداع، وتدعم الفنانين في إطار من القيم والمبادئ التي تحفظ للمجتمع توازنه وتحمي الذوق العام. كما شدد على أهمية الالتزام بهذه القواعد حتى لا تتحول الساحة الفنية إلى فوضى تضر بالإبداع الحقيقي وتسيء للمهنة.

وختم تصريحه بأن النقابة مستمرة في أداء دورها كداعم رئيسي للفنانين مع ضمان التزامهم بمسئولياتهم تجاه المجتمع.