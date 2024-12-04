شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتي: مصطفى شعبان نجم كبير وسعيد لمشاركته للمرة الثالثة في حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد نجاتى تصوير مشاهده في مسلسل "حكيم الباشا " بطولة النجم مصطفى شعبان، وفى تصريح لـ ”الخليج 365” أعرب نجاتى عن سعادته بالمشاركة في العمل، خاصة أنه التعاون الثالث دراميا الذي يجمعه بمصطفى شعبان، حيث شارك من قبل معه فى مسلسلى "مزاج الخير وبابا المجال".

وأضاف "نجاتي" أن مصطفى شعبان نجم كبير وأعماله تحقق نجاح وأنه يجتهد في هذا العمل حتى يستكمل نجاحاته معه، مشيرا أن المسلسل تدور أحداثه في الصعيد و يقوم بأداء شخصيه بحر وان كل ما يستطيع كشفه عن الشخصية التي يجسدها بالمسلسل أن دوره به كثير من اسمه بالمسلسل وأنه متفائل بالعمل ده جدا ومتفرغ له تفرغ كامل ويتمنى أن ينال إشادة الجمهور".

يشارك فى بطولة المسلسل أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى