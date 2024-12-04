شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر السينمائى.. شاهد البوستر الرسمى لفيلم "ضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ضي" البوستر الرسمى للفيلم قبل عرضه العالمى الأول فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى، بالمملكة العربية السعودية، فى افتتاح المهرجان غداً الخميس.

ويحكى فيلم "ضي" للمخرج كريم الشناوي قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهو من بطولة الممثلة السعودية آسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من الممثلين المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور.

وعن اختيار فيلم "ضي" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، يقول المخرج والمنتج كريم الشناوي: "سعيد باختيار فيلم ضي لافتتاح مهرجان البحر الأحمر، فهو أحد المشروعات والأحلام التي أسعى لتقديمها منذ قرأتها لأول مرة قبل خمس سنوات، وأرى أنه فيلم قادر على الجمع بين القيمة الفنية للمختصين ومحبي والمتعة الخالصة للجمهور، وهو تجربة مرهقة للغاية لكنها كانت ممتعة بصحبة كل صناع العمل، وأنتظر بفارغ الصبر رد فعل الجمهور عند عرضه".