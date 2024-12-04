نور الخضراء لـ الخليج 365: وائل أبو منصور وراء انجذابي لفيلم صيفي وأحداثه تقع في التسعينيات

التواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

الانجذاب للمشاركة

ملامح من الشخصية

نورالخضراء في كواليس فيلم صيفي - الصورة من صفحة مهرجان البحر الأحمر على إنستغرام

تعاون آخر

أدوار فنية

فيلم "صيفي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - "" من الأفلام المشاركة في فعاليات الدورة الرابعة منوالتي سوف تنطلق في الفترة من 5 ديسمبر وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، موقع "الخليج 365" حرص على إجراء مقابلة مع إحدى بطلات العمل وهي الفنانة نور الخضراء، والتي كشفت لنا عن كواليس العمل وأمور أخرى تتعلق به، هذا ما سوف نتعرف إليه من خلال السطور التالية.هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تتواجد فيها النجمة نور الخضراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ففي الدورة الثالثة شاركت بفيلم افتتاح تلك الدورة من خلال فيلم "حوجن"، أما في الدورة المنتظرة والرابعة تتواجد بعمل سينمائي آخر وهو فيلم "صيفي"، وبسؤالها حول حرصها على التواجد بالمهرجان كل عام بعمل سينمائي ، قالت إن المصادفة ربما تكون السبب من خلال مشاركتها في أفلام تُعرض في المهرجان، وفي العموم إذ وجدت أفلام تنجذب نحو قصتها والإسكريبت الخاص بها إلى جانب رغبتها في العمل مع مخرج العمل، كل هذه الأشياء تدفعها للمشاركة سواء تم عرضها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أو أي مهرجان آخر.وعن الأسباب التي حمَّستها وجعتلها تنجذب للمشاركة في فيلم ""، أوضحت نور الخضراء، أن السبب وراء ذلك هو مخرج العمل وائل أبو منصور فهو شخص عزيز عليها للغاية إلى جانب كونها تحترم آراءه وتفكيره وأسلوبه، مشيرةً إلى وجود جلسات ونقاشات عدة جمعتهما، للحديث عن إسكريبت العمل والدور وشكل الشخصية التي سوف تقدمها.واستطردت قائلة: "الصراحة أكتر شخص خلاني أشتغل في فيلم صيفي هو المخرج وائل أبومنصور وهو كاتبته أيضاً، وصار بينا نقاشات كثيرة".أما عن الشخصية التي سوف تظهر بهاخلال أحداث فيلم "صيفي"، في البداية وصفت "نور" الشخصية التي سوف تتقمصها بـ الجميلة والقوية، لافتةً إلى أنها تُدعى "رابية" وهي شخصية متصلة مع الواقع أكثر من شقيقتها الكبري بمراحل كثيرة، وفي نفس الوقت لديها آلامها لكونها مرت بمراحل صعبة إلى حدٍ ما، منها رؤية شقيقتها تتزوج من الشخص الذي يدعى "صيفي"، حيث كانت شاهدةً على خيانته المعنوية لشقيقتها، هذا الأمر سبب لها عقدة من شقيقتها الكبرى، مما دفعها في عدم التفكير في الزواج أو الدخول في قصة حب بسبب الموقف الذي حدث، مضيفة: "شخصية حلوة صراحة".ونوهت "نور" في حديثها بأن أحداث فيلم "صيفي" سوف تقع في حقبة التسعينيات.وتُجدد الفنانةتعاونها مع الفنان براء عالم في فيلم "صيفي" كما حدث من قبل في فيلم "حوجن" وعن هذه الثنائية وحول أمكانية وجود خط درامي يجمعهما، ردت قائلة: "أنا وبراء في فيلم صيفي ما نتقابل كتير، مش زي ما كنا في فيلم حوجن".اختتمتحديثها لـ"الخليج 365"، بالإشارة إلى الأدوار التي تحلم بتقديمها، إذ قالت إنها تتمنى تقديم دور تاريخي أو دور في حقبة تاريخية قديمة، أو المشاركة في فيلم أكشن، مكملة: "أتمنى شيئاً مختلفاً "كاركتر" له أبعاد كثيرة، أعتقد أنني أبحث عن دور جديد".يمكنكم قراءة.. نور الخضراء في حوار لـ «الخليج 365»: عرض حوجن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر دليل على تطور الأعمال السعوديةسيشهد فيلم "صيفي" عرضه الأول فيبدورته الرابعة، وهو من إخراج وائل أبو منصور، ومن بطولة أسامة القس، عائشة كي، براء عالم ونور الخضراء، وتدور أحداثه حول تاجر شرائط كاسيت "صيفي" يحاول ابتزاز رجل أعمال ذي نفوذ بعد اكتشاف شريط يحتوي على أسرار خطيرة، مما يُدخله في مغامرة محفوفة بالمخاطر، والعمل من كتابة وإخراج وائل أبو منصور.

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