ياسمين عبدالعزيز تُهنئ كريم فهمي بيوم ميلاده والأخير يصفها بـ نجمة مصر

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة جمعتها بـ كريم فهمي للتهنئة بيوم ميلاد

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تعليق كريم فهمي - الصورة من الحساب الرسمي للفنانة ياسمين عبد العزيز

تعاون ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي بالدراما التلفزيونية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - حرصت الفنانةعلى تقديم التهنئة للفنانبمناسبة يوم ميلاده والذي يوافق اليوم 4 ديسمبر، ومن جانبه علَّق الفنان على تهنئتها حيث وصفها بـ نجمة مصر.كانت قد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها بصحبة الفنان كريم فهمي عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة بتهنئة الفنان كريم فهمي بيوم ميلاده قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا كيمو".ومن جانبه علق الفنان كريم فهمي على تهنئة الفنانة ياسمين عبدالعزيز له قائلاً: "نجمة مصر وأحلي واحدة وإنتي طيبه يا حبيبتي"، وقد تفاعل عدد كبير من مُتابعي وجمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع منشورها، حيث إن في خلال 24 ساعة قد تجاوزت مرات الإعجاب الـ200 ألف إعجاب.يُذكر أن الفنانةوالفنانيُصوران خلال الفترة الحالية مسلسلهما التلفزيوني الجديد "وتقابل حبيب"، والذي من المُنتظر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان المُقبل.ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، ندى موسى، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد حمدي.ويُعد مُسلسل "وتقابل حبيب" هو التعاون الثاني بين الفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين عبد العزيز بالدراما التلفزيونية، والذي كان قد تم عرضه بموسم دراما رمضان عام 2022.يمكنك قراءة: رمضان 2025: نيكول سابا تبدأ تصوير مسلسل وتقابل حبيب.. وهذا ما تمنتهوكانت الفنانةبنهاية نوفمبر الماضي قد أعلنت عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسل "وتقابل حبيب" من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور والتي جمعتها بفريق عمل المسلسل، ومن أبرزهم المؤلف عمرو محمود ياسين والمُنتج تامر مرسي وعلقت على الصورة: "بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025".وقد تفاعل عددٌ كبيرٌ من جمهور ومُتابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز حينها مع المنشور، كما تفاعل أيضاً عددٌ من الفنانين والذين كتبوا تعليقات، ومن أبرزهم الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، الفنانة هند صبري والفنان خالد سليم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».