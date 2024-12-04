ميرنا وليد - بيروت - يتلقى المنتج اللبناني جمال سنان وزوجته الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التعازي بوفاة شقيق سنان ناهي في بيروت اليوم في أحد الفنادق في منطقة فردان من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
ونشير أن ناهي سنان رحل بعد صراع مع المرض، وترك عائلته حزينة ومتأثرة كثيراً بغيابه.
ومن بين المعزين الممثل طوني عيسى والكاتبة كلوديا مرشليان والفنان مارك رعيدي.
وننشر لكم لقطات لعيسى ومرشليان ورعيدي وهم يعزون ماغي بو غصن.
من أسرة "الفن" أن بتغمد الله الفقيد برحمته وأن يلهم عائلته الصبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - طوني عيسى وكلوديا مرشليان ومارك رعيدي يعزون ماغي بو غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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