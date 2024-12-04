إعلان موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة نتفليكس عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "مو عامر" في 30 كانون الثاني القادم، و يضم الموسم 8 حلقات مدة كل منها 30 دقيقة، و يبدأ الموسم الثاني مع معاناة "مو" للبقاء على الحدود و محاولته العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته.

المسلسل يدمج بين الفكاهة و التشويق، و يتناول المسلسل مواضيع واقعية، و هو من تأليف مو عامر و يوسف رامي، مع طاقم عمل يضم محمد مو عامر، تيريسا رويز، و فرح بسيسو.