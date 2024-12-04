ميرنا وليد - بيروت - توقف الفنان المصري أحمد فهمي على السجادة الحمراء على هامش تكريمه بجائزة التميز والإبداع عن دوره في مسلسل "بين السطور" حيث كان برفقة زوجته الفنانة المصرية أميرة فراج.
فتوجه أحد المصورين لأحمد فهمي بطلب حيث قال :"أستاذ أحمد ممكن صورة لوحدك؟"، ليرد فهمي عليه "لأ، يا أنا ومراتي يا لأ".
يذكر أنّ حالياً يعرض لأحمد فهمي مسلسل "نقطة سودة"، بطولة أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة ومن إنتاج شركة الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يحرج أحد المصورين بهذا الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.