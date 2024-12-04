أحمد فهمي يحرج أحد المصورين بهذا الرد

ميرنا وليد - بيروت - توقف الفنان المصري أحمد فهمي على السجادة الحمراء على هامش تكريمه بجائزة التميز والإبداع عن دوره في مسلسل "بين السطور" حيث كان برفقة زوجته الفنانة المصرية أميرة فراج.



فتوجه أحد المصورين لأحمد فهمي بطلب حيث قال :"أستاذ أحمد ممكن صورة لوحدك؟"، ليرد فهمي عليه "لأ، يا أنا ومراتي يا لأ".

يذكر أنّ حالياً يعرض لأحمد فهمي مسلسل "نقطة سودة"، بطولة أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة ومن إنتاج شركة الصباح.