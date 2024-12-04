ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية بسمة عطا فيديو كليب جديد بعنوان "بين يوم والتاني" ، وهي أغنية رومانسية تعبر عن صدق المشاعر وحسن إختيار الحبيب، الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وروجت بسمة للأغنية عبر حسابها متحمسة لسماع ردود فعل جمهورها.
وتقول كلمات الأغنية :
"ياللي بيك الدنيا رجعتلي
انت اجمل حاجه حصلتلي
ده النصيب عمال بيثبتلي
انه احسن اختيار
ياللي بيك الجاي أمنته
والطريق الصعب هونته
انت أول حد انا آمنته
عدي من كل اختبار
بين يوم والتاني
اتحرك قلبي و زاد احساسي
و يوم و التاني
بقيت انت حبيبي و اهلي و ناسي"
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة عطا تطرح أحدث أغانيها بعنوان "بين يوم والتاني" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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