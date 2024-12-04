لطيفة التونسية بإطلالة رشيقة في أحدث جلسة تصوير لها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة لطيفة التونسية على متابعيها بمجموعة جديدة من الصور حيث شاركت مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير حديثة، مرتدية جمبسوت أسود بتصميم عصري أظهر رشاقتها، وعلقت كاتبة : "إحنا اللي الدنيا بتتهد و ترقص على خطوتنا" .
. شوفوا كليب يا ليالي كامل على قناتي على اليوتيوب".
أغنية "يا ليالي" من البوم مفيش ممنوع ألبوم الذي يضم أغاني متنوعة وجرى تصويرها بالكامل، بعضها بإستخدام الذكاء الإصطناعي، وأكدت أن الألبوم يحمل ذكريات خاصة مع والدتها الراحلة التي شاركتها إختيار الأغاني.
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