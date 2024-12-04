شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تكشف عن رأيها فى تقديم فيلم سيرة ذاتية عن حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت النجمة العالمية أنجلينا جولي بأنها "ستكره" أن يكون هناك فيلم عن حياتها، وذلك بالتزامن مع انتظارها عرض فيلمها الجديد Maria يوم 11 ديسمبر الجارى على منصة نتفليكس.

واستبعدت جولى، التي تقوم ببطولة فيلم السيرة الذاتية القادم Maria، وتلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات، إمكانية سرد قصتها، عندما سُئلت عن إمكانية وجود فيلم سيرة ذاتية عن حياتها، صرحت جولي لـ Sunday Times:" هذا يستحق جائزة السؤال الأكثر جنونًا، عندما تكون شخصًا عامًا وتلعب شخصية مثل (ماريا كالاس)، فأنت تدرك كيف ستكره أن يفسر شخص ما حياتك أو يعتقد أنه يفهم حياتك، لذلك حاولنا أن نكون مدروسين، ودعونا نأمل ألا يكون هناك فيلم عن حياتي".

وذلك بعدما خضعت النجمة العالمية أنجلينا جولي لتدريب مكثف لتلعب دور مغنية الأوبرا، في فيلم السيرة الذاتية الجديد Maria، حيث أشار المخرج بابلو لارين قائلا:" كان عليها أن تتدرب لفترة طويلة، وبالتالى تدربت لأكثر من سبعة أشهر، سواء على التنفس، أو وضعية الوقوف أو حتى اللهجة".

وتابع لارين قائلا: "غنت جولى بالإيطالية والفرنسية فى خلال العمل، وهناك ما يسمى فى الموسيقى بالنغمة، وهى القدرة على الوصول إلى كل نغمة واتباع اللحن، وكان هذا تحديًا كبيرًا بالنسبة لها خلال تقديم الشخصية".

وكانت قد تحدثت أنجلينا جولي بصراحة عن علاقتها الشخصية بـ ماريا كالاس، حيث ظهرت جولي بشكل مذهل في العرض الأول لفيلمها ماريا في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي، وخلال حديثها مع مجلة PEOPLE في هذا الحدث، تحدثت جولي عن علاقتها العميقة مع كالاس.

وقالت أنجلينا جولي: "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن الأمر لأنه شخصي للغاية، ولكن هناك بالتأكيد شعور بالوحدة، قد أكون أشياء كثيرة، لكنني مجتهدة للغاية"، وعلى الرغم من كونها "شخصًا غير مثالي"، قالت جولي: "إنني أعمل بجد وهي تفعل ذلك"، ومضت في وصف العلاقة بينهما، قائلة: "إن كالاس وهي تعتبر نفسها "مؤدية أو عاملة لديها وظيفة للقيام بها"، ولهذا السبب قد يكونان "قاسيين على نفسيهما".