شكرا لقرائتكم خبر عن dmc تروج لمسلسل ساعته وتاريخه بطرح بوستر تشويقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc البوستر التشويقى لمسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر طرحه غدا على شاشتها فى تمام الساعة 10 مساء، ومأخوذ من ملفات المحاكم المصرية.

ومن المقرر أن تسلط الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني الذى تتعرض لها الفتيات خلال الفترة الأخيرة وتزامناً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، وتحمل اسم الحلقة الأولى عنوان "تلصص" فى إشارة إلى المراقبة الشديدة التى يتم فرضها على ضحايا الابتزاز الإلكترونى وما يتعرضون له من ضغوطات نفسية وحياتيه بشكل متواصل.

"ساعته وتاريخه" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي عرضه قناة "dmcمؤخرا، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.