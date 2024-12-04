شكرا لقرائتكم خبر عن الليثى عن تصدر "عم المجال" قائمة الأغانى الأكثر رواجا: بدعم جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته "عم المجال"، واحتلالها المركز الثالث فى قائمة الأغانى الأكثر رواجا فى الشرق الأوسط على يوتيوب لهذا العام 2024.

وقال محمود الليثى لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية حققت نجاحا كبيرا بإشادة الجميع وتخطت 71 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومن أكثر الأغاني القريبة مني والتي تطلب مني في الحفلات والأفراح.. أشكر جمهورى الذي دائما يدعمني ويساندني طول الوقت".

أغنية عم المجال كله من كلمات أحمد يوسف الجوكر وألحان محمد عبد السلام وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح منذ فترة المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ما تعتبونيش"، على موقع يوتيوب والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، مؤخراً، أغنية بعنوان "نظرة واحدة" على موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

المطرب محمود الليثى طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.