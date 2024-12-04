بالصور- نجوى كرم تخطف القلوب بجمالها فور وصولها إلى الرياض

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في احدث إطلالة لها من الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت في بفستان متوسط الطول باللون الاخضر ذات أكمام قصيرة بتصميم مميز، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53، من خلال صورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، و ذلك عبر حسابها الخاص، و علقت بكلمات من الحب و التقدير قائلةً: "تفانوا وأعطوا بـ حُبّ كبير كان يستحيل إلا على الأم أن تُحبّ مثله، حتى ترى ابنها شاباً عظيماً.. كل حجر في هذا الوطن، مليان صدق ووفاء وسهر الليالي..خير دليل على إنّو الوطن مش حجار.. هوّي قلوب بتنرسم على اسمو.. كل عام والإمارات الغالية بألف خير".

