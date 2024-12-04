شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت يعرض دفع غرامة للشرطة بسبب مسابقة اشباه النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض النجم العالمى تيموثي شالاميت دفع الغرامة التي تسببت فيها مسابقة المتشابهين التي انتشرت على نطاق واسع والتي شارك بها بنفسه، خلال شهر أكتوبر الماضى ظهر شالاميت بمسابقة المتشابهين الخاصة به في Washington Square Park في وسط مانهاتن، متسللاً إلى المجموعة متخفياً قبل الكشف عن هويته.

واجتذب الحدث ما يقرب من 900 شخص وأصبح سريعًا نجاحًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تبين الآن أن منظم المسابقة أنتوني بو، تلقى غرامة لاستضافة حدث عام دون تصريح.

حيث طردت شرطة نيويورك الناس وطالبت بو بغرامة وصلت إلى 500 دولار، وكما كشف موقع People، عرض شالاميت دفع الغرامة بنفسه.

وأوضح بو أن اشباه شالاميت اتصلوا به في الأيام التي تلت الحدث، وقال بو: "لقد عرضوا دفع التذكرة، وهو أمر مضحك ".

وتابع موضحًا أنه رفض عرض شالاميت، حيث قام تطبيق الدعوة الرقمية Partiful بدفع المال بدلاً منه، وتابع بو: "تكلف الإنتاج حوالي 4000 دولار، لذا فهو أفضل سيناريو محتمل، وإنهم بحاجة إلى القيام بشيء أقوى لتثبيط عزيمتنا".