4 فنانات سعوديات ظهرن بحفل واحد بموسم الرياض تعرفوا إليهن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - ظهرت 4 فنانات سعوديات بحفل واحد بموسم الرياض، وهن الفنانة تهاني السلطان، الفنانة دخون، الفنانة خديجة معاذ، والفنانة موضي الشمراني، وكان حفل مختلف تميز بالحماس والطرب وتفاعل جماهير موسم الرياض معهن، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، في الرياض، في أمسية غنائية مميزة نالت إعجاب الجمهور وأشعلت حماسهم، ورقصوا وغنوا معهن، وكانت بعنوان "لا يوقف"، الحفل الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA"، وبتنظيم بنش مارك.

ومن خلال هذا التقرير الخليج 365 ستسلط الضوء لنتعرف إلى هؤلاء الفنانات الـ 4، وبعض محطاتهن الفنية.

الفنانة دخون

بدايةً، أولى هؤلاء الفنانات هي الفنانة السعودية دخون وهو اسم فني، حيث أن اسمها الحقيقي هو "تيسير شمسان"، احترفت الغناء عندما كانت في عمر الـ19 عاماً، أحبت الفن وتمتلك صوتاً مميزاً، عشقت أغاني الفنان عبادي الجوهر، واختارت لنفسها اسماُ فنياً من إحدى أغاني الفنان عبادي وهي "دخون" وعُرفت بالوسط الفني بهذا الاسم.

اختفت فترة من الزمن عن الظهور باللقاءات ومواقع التواصل الاجتماعي لأنها قررت الابتعاد عن الشهرة لاقتناعها أن الشهرة تحتاج إلى التفرغ والترويج للظهور وهي لا تفضل وقتها ذلك كثيراً، ولكنها فاجأت جمهورها وعادت من خلال أقوى موسم، وهو موسم الرياض، وتحديداً في فعاليات "ليالي الدرعية"، كما ظهرت أيضاً في جدة من خلال شركة بنش مارك وهيئة الترفيه في حفلات "تقويم جدة" وقدمت حفلاُ مميزاً لجمهورها وقتها.

أما آخر حفل لها كان في موسم الرياض بنسخته الخامسة، حيث غنت العديد من الأغاني التي طرب لها وتفاعل معها الجمهور. وبدأت فيها بغناء أغنية للفنان رابح صقر، وهي "في منتهى الرقة"، ثم غنت "العين"، و"أحتاجك"، وختمت حفلها بأغنية غربية بإيقاع عربي.

قد ترغبين في معرفة بالفيديو والصور.. موضي وخديجة وتهاني ودخون يشعلن مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض بحفلة لا يوقف

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

الفنانة خديجة معاذ

الفنانة السعودية الثانية هي خديجة معاذ بدأت مشوارها الفني منذ الصغر أيضاً، و ظهرت من خلال مشاركتها في العديد من الحفلات والمهرجانات بدول الخليج.

تمتلك خديجة صوتاً عذباً ومميزاً وكذلك قاعدة جماهيرية كبيرة شاركت بعدد من الحفلات في موسم الرياض، وكذلك موسم جدة، وشاركت أيضاً في "جلسات الهجن" في مهرجان الهجن بالجنادرية وفي حائل والطائف ودبي والقاهرة. أصدرت عدداً من الأغاني كان منها "أهل الحب"، " من شأن عين"، "إحساس"، " حبني غيرك"، "انا عشانك"، "مسكين"، "فيك الخير"، "كفى"، "سر ولا تعلم"، "لا تساوت"، وغيرها من الأغاني.

أما آخر حفل لها كان في موسم الرياض بنسخته الخامسة غنت العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، حيث غنت بدايةً أغنية للفنان عبدالله الرويشد، وهي "أبيك بعيوبك"، ثم غنت أغنية للفنانة نوال الكويتية "تدري ولا ما تدري"، ثم غنت بعدها أغنية للفنان محمد عبده وهي "لا لا تضايقونه"، ثم غنت أغنية للفنان رابح صقر وهي "دمعتي ما هي بحسف تنزل عليك"، ثم غنت بطلب من الجمهور أغنية "بحر الهوى"، وبعدها غنت "قولي عني جنوبية"، وختمت حفلها بأغنية "الله ينصرك يا محمد".

View this post on Instagram A post shared by خديجة معاذ (@khadijamo3ath_official)

الفنانة تهاني السلطان

أما الفنانة الثالثة فهيالتي أظهرت حبها للفن وللغناء منذ الطفولة، فقد بدأت موهبتها عندما كانت بعمر 8 سنوات، وشاركت في الحفلات المدرسية، ثم بدأت نشر أغانيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بصوتها فقط دون ظهور لها، ولاقت إعجاب وثناء الكثير من الجمهور. وظهرت بعدها على المسرح بعد أن قررت إصدار أغنيتها "هوا داره"، وغنت تهاني السلطان العديد من الأغاني.

وآخر حفل لها كان بموسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح أبو بكر سالم، حيث غنت عدداً من الأغاني التي أسرت الحضور بها كان منها: "هالزين"، كما غنت أغنية للفنان محمد عبده "لي ثلاثة أيام"، أغنية "استعد لعتابك"، غنت "ترقد وأنا عيني شقية"، غنت "يا ليتني ما دخلت السوق"، وختمت حفلها بأغنية "ألا يا عيوني".

للمزيد من الأخبار: هذا ما قالته تهاني سلطان بعد انضمامها إلى روتانا

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

الفنانة موضي الشمراني

الفنانة الرابعة هي موضي الشمراني، وهي تُعد من الفنانات السعوديات الأكثر شهرة، تميزت بغناء اللون الشعبي السعودي وظهرت على المسرح بعدد من المناسبات ولكنها برزت بمواسم الرياض منذ أعوام، حيث شاركت بعدد من الحفلات فيها وكذلك شاركت بحفلات بالخليج وعدد من الدول، غنت بجدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ومسرح أبو بكر سالم بالرياض وحفل في إسبانيا ولندن والكويت وحفلات فعاليات العيد وفي أبو ظبي.

غنت عدداً من الأغاني منها "ما اشكي غيابك"، "عالم موازي"، اشتقت لك"، "كل ما اقفيت"، "عسى الله يخليك لعيوني" وغيرها من الأغاني.

وكان آخر حفل لها هو بموسم الرياض بنسخته الخامسة، حيث أمتعت موضي الحضور بمجموعة من أغانيها الشهيرة التي نالت إعجاب الجميع، وسط تصفيق وتشجيع مع كل أغنية، حيث غنت "على الغالي يا عين"، ثم غنت "علم سيري" للفنان اليمني محمد مرشد ناجي، وبعدها غنت "ونتي"، ثم غنت "أجيبه يعني أجيبه"، ثم غنت أغنية "تصدق ولا أحلفلك" للفنان الراحل طلال مداح، ثم غنت قفلوا باب المشاريه"، ثم غنت "ما هزّ فيني شعرة".

View this post on Instagram A post shared by Benchmark (@benchmarkksa)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».